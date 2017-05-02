Hamas’tan yumuşama sinyali

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde iktidarını sürdüren Hamas, siyasi duruşunu yeniden konumlandıran bir vizyon belgesi açıkladı. Hamas'ın siyasi lideri Halid Meşal tarafından Pazartesi günü Katar’ın başkenti Doha’da açıklanan yeni vizyon belgesinde örgütün, İsrail politikasında daha esnek bir tutum izlediği görülüyor.

Vizyon belgesinde İsrail'e karşı silahlı mücadeleyi sürdüreceği mesajını veren Hamas, ancak İsrail'in yok edilmesi çağrısına vizyon belgesinde yer vermiyor. Eski Filistin topraklarının tamamındaki hak iddiasını ve Filistinli mültecilerin geri dönmesi talebini de devam ettirdiğini vurgulayan Hamas, ancak 1967'deki sınırlar dahilinde bir Filistin devleti kurulmasını kabul etmeye de yeşil ışık yakıyor.

Hamas bu rota değişikliği ile Filistin Özerk Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas liderliğindeki El Fetih hareketinin çizgisine yakınlaşıyor. El Fetih sözcüsü de Hamas’ın açıkladığı belgenin kendilerinin 1988’den beri savunduğu çizgiye benzediğini kaydetti ve “30 yıl boyunca bizi bu politika yüzünden ihanet ile suçlayan Hamas’ın bizden özür dilemesi gerek” şeklinde konuştu.

Hamas bölgede ayrıca Mısır'daki Müslüman Kardeşler'le de arasına mesafe koyuyor. Hamas, 1987 yılında kurulduğunda Müslüman Kardeşler’in bir uzantısı olarak görülüyordu.

Doha'daki açıklamasında “Prensiplerimizi gevşetmek istemiyoruz, ancak açık olmak istiyoruz” diyen Meşal, yeni vizyon belgesinin Avrupalıların Hamas’a karşı duruşunu değiştireceğini umduklarını söyledi. Hamas siyasi rotasındaki değişiklikle Batılı ülkeler, Körfez ülkeleri ve Mısır ile ilişkilerini iyileştirmeyi hedefliyor.

Hamas, Avrupa Birliği ve ABD'nin terör örgütleri listesinde yer alıyor.

İsrail hükümeti ise Hamas’ın açıkladığı yeni vizyonuna ilişkin yaptığı değerlendirmede, örgütü "dünyayı kandırmaya çalışmakla” suçladı, ancak Hamas’ın bunu başaramayacağı vurgulandı.

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dpa/Reuters/AÜ/HS