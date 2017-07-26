Hamas AB'nin terör listesinde kalacak

Avrupa Adalet Divanı, radikal İslamcı Hamas ile ilgili yaptırımların sürdürülmesine karar verdi. Adalet Divanı bir alt mahkemenin aldığı ve Hamas'ın para varlığının dondurulmasının geçersiz olduğuna hükmeden kararı iptal etti. Dava yeniden görüşülmek üzere alt mahkemeye iade edildi.

Avrupa Birliği 2001 yılında Hamas'ı terör örgütleri listesine dâhil etmişti. Buna bağlı olarak Hamas'ın Avrupa'daki serveti dondurulmuştu. 2007 yılından beri Gazze Şeridi'ni kontrol eden Filistinli örgüt terörist örgütler listesine alınmasına değil ama bu derecelendirmeye dayanarak alınan kararlara itiraz etmişti.

Lüksemburg'daki Adalet Divanı AB'nin sadece yetkili mercilerin 2001 yılındaki kararları doğrultusunda hareket edebileceğine ve cezai önlemlerin uzatılması için basın ve internette yer alan bilgilerin yeterli olduğuna hükmetti. Alt mahkeme uygulamanın hukuka uygunluğuyla ilgili kuşkularını kendi kararına gerekçe göstermişti.

Hamas'ın sözcüsü Fevzi Barhum alınacak kararın istişare edileceğini duyururken, İsrail Dışişleri Bakanlığı da kararın inceleneceğini açıkladı.

AB Adalet Divanı ayrıca Sri Lanka'da faaliyet gösteren Tamil Eelam Kurtuluş Kaplanları'nın (LTTE) terör örgütleri listesinde bırakılmasının doğru olmadığına da hükmetti. Karara, AB ülkelerinin neden LTTE'nin 2009 yılında hükümet kuvvetlerine yenilmesinden sonra da terör eylemlerini sürdüreceğine kanaat getirdiklerini izah edememiş olmaları gerekçe gösterildi. Adalet Divanı örgütün Avrupa'daki varlığının 2001 – 2015 yılları arasında dondurulmasının geçersiz olduğuna hükmetti.

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DW, dpa/AG, BÖ