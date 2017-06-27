Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Türk rock müziğinin efsane isimlerinden Haluk Levent'in Twitter hesabı hacklendi. Hesabın hacklenmesinin ardından PKK yanlısı paylaşımlarda bulunulurken, Haluk Levent kısa bir süre sonra hesabını geri aldı.

"Twitter'dan bazı hesaplarla tartışmaya girdiğim anda bir anda hesabım gitti. Tartışmak erdemdir. Tartışarak anlaşmaya çalışmalıyız" açıklaması yapan Levent "HDP yöneticilerinin siyasetini beğenmeyebilirim ama her HDP ye oy vermiş herkesi PKK lı yapıp infaz etmek istemek halk düşmanlığıdır" dedi.

Haluk Levent'in hesabından PKK yanlısı paylaşımlarda bulunulurken atılan mesajlar şöyle:

Haluk Leven'ten açıklama

Hesabını geri almasının ardından açıklama yapan Haluk Levent şu ifadeleleri kullandı.