Halk sağlığı uzmanı Prof. Dr. Ahmet Saltık: 2021 boyunca Türkiye, duyarlı nüfusunu aşılayabilecek olanağa sahip olamayacak

Türkiye’nin 50 milyon doz sipariş verdiği, Çin tarafından üretilen Sinovac aşısının faz-3 sonuçları beklenirken Halk sağlığı uzmanı Prof. Dr. Ahmet Saltık, BionTech - PFIZER’dan yalnızca bir milyon doz aşı alınabileceğini hatırlatarak, “140 milyon doz aşı gerekiyor. Başka bir yerden ek yapma olanağımız da yok çünkü aşılar kapışıldı” dedi.

Türkiye’nin umudunun nisanda kullanılması gereken “yerli ve milli aşıya bağlandığını” belirten Saltık, “Yerli aşı bile olsa, 1 yılda 90 milyon doz üretimi çok zor. 2021 boyunca Türkiye, duyarlı nüfusunu aşılayabilecek olanağa sahip olamayacak” dedi.

Cumhuriyet’e konuşan Saltık, “Ufukta başka bir aşı sipariş izi de göremiyoruz. Tıpkı grip aşısında olduğu gibi ciddi bir kıtlık görüyoruz ülkemizde. Yerli aşı bile olsa, 1 yılda 90 milyon doz üretimi çok zor, hatta olanaksız. 2021 boyunca Türkiye, duyarlı nüfusunu aşılayabilecek olanağa sahip olamayacak” ifadelerini kullandı.

Salgının durdurulması için 70 milyon insanın aşılanması gerektiğini söyleyen Saltık, “90 milyon nüfusta 20 milyon 0-18 yaş çocuğa aşı yapılamayacağından, kalan 70 milyon nüfus yüzde 90 etkili bir aşıyla 2 kez aşılansa, en iyimser tahminle, şubat içinde Türkiye nüfusunun yüzde 63’ü bağışıklanmış olur. Kalan 27 milyon aşısız. Bu bile kritik eşiktir” dedi.