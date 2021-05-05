Halit Çelenk Hukuk Ödülleri sahiplerini buldu

Halit Çelenk Hukuk Ödülleri'ne değer bulunan eserler belli oldu. Ödül töreni salgın kısıtlamaları dolayısıyla online olarak gerçekleştirilecek.

2021 yılı Halit Çelenk Hukuk Ödülü editörlüğünü Aziz Çelik'in yaptığı "DİSK TARİHİ Kuruluş-Direniş-Varoluş, 1. Cilt (1967-1975)" isimli kitaba verildi.

Ödüllere ve törene ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"Değerlendirme sürecini tamamlayan Ödül Seçici Kurulu, 2021 YILI HALİT ÇELENK HUKUK ÖDÜLÜNÜ DİSK Araştırma Merkezi tarafından yayına hazırlanan ve Editörlüğünü Aziz Çelik'in yaptığı "DİSK TARİHİ Kuruluş-Direniş-Varoluş, 1. Cilt (1967-1975)" isimli kitaba vermiştir.

Akademik Destek Ödülü bu yıl iki eser arasında paylaştırılmıştır. Söz konusu eserler:

Burak Yücekaya'ya ait "Hukukun Piyasalaşma Uğrağı Olarak Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri ve Arabuluculuk Kurumu" konulu yüksek lisans tezi,

Melike Orçin'e ait "Avrupa İnsan Hakları Hukuku ve Türk Hukukunda Tutuklu ve Hükümlülerin Dış Dünya ile İletişim Kurma Hakkı" konulu yüksek lisans tezidir.

Seçici Kurul Teşvik Ödülü bir esere verilmiştir. Söz konusu eser;

Volkan Bora Uğur'a ait "Sanatın Mülkiyeti" konulu makaledir.

Ödül töreni bu sene içinde bulunduğumuz koşullar nedeniyle zoom üzerinden online olarak 6 Mayıs'ta davetliler ile gerçekleştirilecektir.

Çelenk ailesi ve Seçici Kurul üyeleri olarak özgür ve sağlıklı yarınlarda ve birçok yeni eserle 2022 Halit Çelenk Hukuk Ödülleri töreninde buluşmak üzere…

Halit Çelenk Hukuk Ödülleri Seçici ve Düzenleyici Kurulu: Prof. Dr. Rona Aybay, Prof. Dr. Korkut Boratav, Ali Rıza Aydın, Serpil Çelenk Güvenç, Dr. Öğretim Üyesi İlker Kılıç, Av. Dr. Başar Yaltı, Av. Erşen Sansal, Av. Barış Aybay, Av. Özlem Şen Abay."

Halit Çelenk hakkında

1922 doğumlu olan Halit Çelenk, avukatlığa 1948'de Samsun'da başladı. 1962 yılının Ekim ayında, eşiyle birlikte Türkiye İşçi Partisi'ne (TİP) üye olarak, Genel Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi ve aktif siyasete başladı. Mesleğinde, ilk günden itibaren işkence gören, tutuklanan, yargılanan işçilerin, öğrencilerin, gençlerin, yazarların, sanatçıların, parti, sendika, dernek, vakıf yöneticilerinin savunmalarını üstlendi.

En önemli davası; Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın yargılanarak idama mahkûm edildiği THKO (Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu) davasıdır. İdam sırasında, yanlarında bulundu. Deniz Gezmiş'in idamında "87 yıllık yaşamda geçirdiğim en kötü zaman dilimi olan o dakikalardaki çaresizliğimi sizlere anlatamam" açıklamasını yapmıştır.

Meslek yaşamı boyunca kendisi de çeşitli davalarda yargılanan, gözaltına alınan Çelenk, Çağdaş Hukukçular Derneği Genel Başkanlığı, Türk Tarih Kurumu İkinci Başkanlığı yaptı. İnsan Hakları Vakfı kurucuları arasında yer aldı. Aziz Nesin'in öncülüğünü yaptığı Aydınlar Dilekçesi'ni kaleme alanlar arasındaydı; SBP (Sosyalist Birlik Partisi) kuruluş çalışmalarında bulundu. Türkiye İnsan Hakları Kurumu Vakfı (TİHAK) kurucu üyesidir.

2002'den 2011'e kadar kansere ve astıma karşı mücadele verdi. 5 Mayıs 2011 günü, yani Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın idamlarının yıl dönümünden bir gün önce, 89 yaşında Ankara'da evinde hayata gözlerini yumdu. Vasiyeti üzerine enternasyonal marşı eşliğinde toprağa verilmiş ve Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'a yakın bir yere gömülmüştür.