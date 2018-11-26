Halis Karataş korkuttu

İSTANBUL / DHA

Adana’daki Umutbey Koşusu\'nda atıyla birlikte düşen şampiyon jokey Halis Karataş, hastaneye kaldırıldı. Göğüs ağrısı sebebiyle hastaneye sevk edilen Halis Karataş’ın, yapılan kontroller sonucu herhangi bir kırığı veya ciddi sağlık problemi olmadığı açıklandı.

Öte yandan aynı anda Cibek Oğlu isimli taydan düşen jokey Velat Demir\'in de sağ gözünde şişme meydana geldiği bildirildi.

Türkiye Jokey Kulübü\'nden (TJK) yapılan açıklama şöyle;

\"Adana Yeşiloba Hipodromu’nda 25 Kasım Pazar günü gerçekleşen 6. koşuda CİBEK OĞLU ve ATEŞBİBİ isimli safkanlar, jokeyleri VELAT DEMİR ve HALİS KARATAŞ’ı düşürmüştür.

Göğüs ağrısı sebebiyle hastaneye sevk edilen Halis Karataş’ın, yapılan kontroller sonucu herhangi bir kırığı veya ciddi sağlık problemi olmadığı anlaşılmış, yalnızca dudağında meydana gelen kanamaya müdahale edilmiştir. Bu akşam gözlem amaçlı hastanede kalacak olan başarılı jokey, bir sorunla karşılaşılmaması halinde yarın taburcu edilecektir.

İlk anda bir şikayeti olmadığı için hastaneye sevk edilmeyen jokey Velat Demir’in ise sağ gözünde şişme meydana gelmiş, kendisi de bu sebeple hastaneye sevk edilmiştir.

Jokeylerimize tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz.\"

(FOTOĞRAFLI)