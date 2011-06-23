Halil Altıntop Trabzonspor'da

T24 - Trabzonspor Teknik Direktör Şenol Güneş’in ısrarla istediği Halil Altıntop’u kadrosuna kattı. 28 yaşındaki forvet oyuncusuyla son bir hafta içerisinde sıklıkla görüşen bordo mavililer, bonservisi elinde bulunan oyuncuyu Trabzon’a gelme konusunda ikna etti.









Yönetim kurulu üyesi Tuncay Bekiroğlu, Halil’in menajeri ve kendisiyle bu akşam İstanbul’da bir araya geldi. Kısa süren görüşmenin ardından Trabzonspor’da oynamayı kabul eden Halil ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Trabzonspor Başkanı Sadri Şener, Halil Altıntop’un çok kaliteli bir futbolcu olduğunu belirterek, "İkiz futbolcuların birinin iyi birinin kötü çıkma ihtimali yok. Hamit nasıl Real Madrid’e gittiyse, Halil’de bizde teknik direktörümüz Şenol Güneş ile birlikte yeniden yükseleceğine inancımız tamdır. Kendisi yarın Trabzon’a gelecek. Önemli ve isabetli bir transfer yaptık. Halil tüm camiamıza hayırlı olsun" dedi. Bu arada bordo mavililerin yarın sabah Trabzon’a gelecek olan Halil Altıntop’a Atatürk Köşkü’nde imza attırmayı planladığı öğrenildi.

Halil Altıntop’un teknik direktör Şenol Güneş ile telefonda görüştüğü ve, "Hocam yeniden sizinle çalışmak için sabırsızlanıyorum. Trabzonspor’da yepyeni bir sayfa açacağım" dediği öğrenildi. Şenol Güneş’in de oyuncuya, "Senin gibi kaliteli ve beyefendi bir futbolcuya bu takımda her zaman yer var" diyerek güven aşıladığı öğrenildi.



Kariyerinde Kaiserslautern, Shalke 04 ve Eintract Frankurt gibi takımlarda forma giyen Halil, milli takımın vazgeçilmez isimleri arasında yer alıyor. Milli takım formasıyla bugüne kadar 35 maça çıkan Halil, toplam 8 kez fileleri havalandırmayı başardı.

Öte yandan Halil’in sadece söz verdiği için Eskişehir’e gezmeye gittiği vurgulandı.