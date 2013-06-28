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Spor

Halil Altıntop serbest kaldı!

Ünal Karaman, konuyla ilgili yaptığı kısa açıklamada, 'Karşılıklı olarak bugün sözleşme feshedildi. İki taraf için de hayırlı olsun' dedi

28 Haziran 2013 16:48

Trabzonspor, Halil Altıntop ile yollarını ayırdı. Bordo-mavililer, 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Halil Altıntop'un sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.
 
Trabzonspor, Halil Altıntop ile yollarını ayırdı. Bordo-mavililer, 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Halil Altıntop'un sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.

Bordo-mavili kulüple yollarını ayırarak bonserivisini eline alan 30 yaşındaki oyuncu, 2 sezon önce Almanya'nın Frankfurt takımından transfer olmuştu.

Trabzonspor forması altında 84 maça çıkan Halil, toplam 16 gol attı. Futbol genel direktörü Ünal Karaman, konuyla ilgili yaptığı kısa açıklamada, "Karşılıklı olarak bugün sözleşme feshedildi. İki taraf için de hayırlı olsun" dedi.

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