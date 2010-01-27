Halil Altıntop Frankfurt'ta

T24 - Schalke 04'te bu sezon fazla forma şansı bulamayan milli futbolcumuz Halil Altıntop, Eintracht Frankfurt'a sezon sonuna kadar kiralandı. Frankfurt ekibinde Çarşamba günü ilk antrenmanına çıkacak olan Halil, antrenör Michael Skibbe görev verirse Cumartesi günü Köln karşısında forma giymek istiyor.



Alman Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt milli futbolcumuz Halil Altıntop'u Schalke 04'ten sezon sonuna kadar kiraladı. Schalke 04'te bu sezon fazla forma şansı bulamayan milli futbolcumuz Halil Altıntop, sezon sonuna kadar forma giyeceği Eintracht Frankfurt ile sözleşmeyi Çarşamba günü imza atacak. Frankfurt Kulüp Başkanı Heribert Bruchhagen, "Schalke teknik direktörü ve aynı zamanda menajeri olan Felix Magath ile anlaşma sağladık" dedi. Sezon sonunda Schalke ile sözleşmesi bitecek olan Halil Altıntop'un yılda kazandığı 1.5 milyon Euro'nun bir bölümünü ise Schalke'nin ödeyeceği kaydedildi. Frankfurt ekibinde Çarşamba günü ilk antrenmana çıkacak olan Halil, antrenör Michael Skibbe görev verirse Cumartesi günü Köln karşısında forma giymek istiyor.



Frankfurt'ta 4 Türk Galatasaray'ın geçen sezon antrenörlüğünü yapan Skibbe'nin çalıştırdığı Eintracht Frankfurt'ta Halil'den başka Selim Teber, Ümit Korkmaz ve Cenk Tosun olmak üzere 3 Türk futbolcu kadroda bulunuyor. Schalke'de Halil bu sezon 2 kez ilk 11'de başlamış. 4 kez de sonradan oyuna girerek 6 kez forma şansı bulmuştu. 2005/2006 sezonunda Kaiserslautern formasıyla 20 gol atarak Bundesliga'da gol krallığında ikinci olan Halil bu sezon ise henüz gollle tanışamadı. 27 yaşındaki milli futbolcu Bundesligada Kaiserslautern ve Schalke formalarıyla 187 maçta 44 gol kaydetmişti.





