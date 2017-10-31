HALİÇTE KAZA: 1 YARALI

Haber -Kamera: Ozan URAL/ İstanbul DHA

Haliç Köprüsü üzerinde iki aracın çarpışması sonucu oluşan kazada bir kişi yaralandı. Kaza, Haliç Köprüsü üzeri Merter istikametinde saat 00.15 civarında meydana geldi.

İddiaya göre, Ali Karahan\'ın kullandığı 34 EIH 70 plakalı araç aynı istikamette ilerleyen Ahmet Keserin kullandığı 34 FR 6054 araçla çarpıştı. Kazda araç sürücüleri ve arabada bulunan Karahan ailesinin küçük bebeği kazayı yara almadan atlatırken arka koltukta oturan Seval Karahan araç içersinde sıkıştı. Kazayı görenler polis, sağlık ekipleri ve itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri Karahanı sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekipleri yaralı kadına ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansa hastaneye kaldırdı.Ali Karhan ve küçük bebekleri de tedbir amaçlı Şişli Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı.

Kazayı gören bir sürücü \"Önümde araçlar birden çarpıştı. Arabalar yan yatarak bariyerlere çarptı. Ben yardım için durdum, Allahtan durumları iyiydi\" dedi. Kaza yapan aracın içinde bebek koltuğunun olmayışı dikkat çekti. Kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından oluşan trafikte açıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Görüntü dökümü:

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Kaza yeri

Araçta sıkışan Seval Karahan

Polis ekipleri

Sağlık ekipleri

İtfaiye ekipleri

Röportaj

Oluşan trafik

Araçların kaldırılması

Genel ve detaylar

