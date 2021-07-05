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Halıcıoğlu durağında metrobüsten dumanlar çıktı; tedbir amaçlı boşaltıldı

05 Temmuz 2021 00:11

Halıcıoğlu durağında hareket halindeyken altından duman çıkan bir metrobüs, boşaltıldıktan bir süre sonra alev aldı. Boşaltılan metrobüs güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 22.30’da Halıcıoğlu metrobüs durağı Beylikdüzü istikametinde seyir halinde olan bir metrobüste çıktı. İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir nedenle altından dumanların çıktığı görülen metrobüs güvenlik amacıyla boşaltıldı.

Boşaltıldıktan bir süre sonra alev alan metrobüs, durakta bulunan güvenlik görevlilerinin yangın tüpüyle müdahalesi sonunda söndürüldü.  

metrobüs yangın
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