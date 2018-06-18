 HALİÇ METRO KÖPRÜSÜ'NDEN ATLADI

- Cesedi 7 saat sonra bulundu

Hbaer-Kamera: Hakan KAYA -Özgür EREN-Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,(DHA)

Haliç Metro Köprüsü\'nde bir kişi intihar etti.

Olay, saat 06.00 sıralarında Haliç Metro Köprüsü\'nde meydana geldi. İddiaya göre, metro köprüsünün yürüme yolunda bir kişi, korkuluklara çıkarak denize atladı. Olayı gören Haliç Metrosu\'nda görevli bir güvenlik görevlisi, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen deniz polisleri deniz yüzeyinde inceleme yaptı. Bir süre sonra bölgeye Deniz Limanı Şube Müdürlüğü\'ne bağlı dalgıç polisleri sevk edildi. Deniz dibinde yaklaşık 7 saat süren arama çalışmaları sonucunda denize atlayan kişinin cesedine ulaşıldı. Fatih Ragıp Gümüşpala Otoparkı sahiline çıkartılan bir erkeğe ait ceset Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Deniz polislerinin incelemesi

-Polislerden görüntü

-Cesedin görüntüsü

-Sağlık ekiplerinin görüntüsü

-Genel ve detaylar