HALİÇ KÖPRÜSÜ'NDE KAZA: 1 YARALI

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ali Kerem BENGİ / İstanbul (DHA)

Haliç Köprüsü\'nde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı. Kaza sabah saat 06.30 sıralarında Haliç Köprüsü Ankara istikametinde meydana geldi. N.C. idaresindeki 34 PMJ 91 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetinden çıkarak bariyerlere çaptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan aracın sürücüsü hafif yaralandı. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan N.C. tedbir amaçlı olarak Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı.



TRAFİK TEK ŞERİTTEN KONTROLLÜ SAĞLANDI

Kaza nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Otomobilin çekici ile kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.



Görüntü Dökümü

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-Kaza yeri

-Yaralı sürücü(Beyaz gömlekli)

-Sağlık ekipleri

-Metrobüs yolu

-Trafik polisleri

-Trafikten detay

-Genel ve detaylar