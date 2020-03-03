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Yaşam

Haliç Köprüsü üzerinde bir araç alev alev yandı

İtfaiye ekipleri araca müdahale ederken, trafik durma noktasına geldi

03 Mart 2020 18:06

Haliç Köprüsü üzerinde Edirne istikametinde bir araç alev aldı. Alev alev yanan araca itfaiye ekipleri müdahale ederken trafik tamamen durdu.

Olay, bugün saat 17.30 sıralarında E-5 Otoyolu Haliç Köprüsü Edirne istikametinde meydana geldi. Seyir halindeki bir otomobil henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yanmaya başladı. Yangın kısa sürede büyüyerek tüm otomobili sardı.

Vatandaşların ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye aracı olay yerine sevk edildi. Yanan otomobilden çıkan dumanlar kilometrelerce öteden görüldü. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın kısa sürede söndürüldü.

Dumanlar otoyolu sardı, trafik tamamen durdu

Öte yandan, otomobilden çıkan dumanlar zaman zaman görüş mesafesini sıfıra indirirken, yangının meydana geldiği E-5 Otoyolu Edirne istikameti üzerinde trafik tamamen durdu. Aracın tamamen söndürülüp yol güvenliğinin alınmasının ardından trafik normal akışına döndü.

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