Halfeti’de otomobil devrildi: 1 ölü,  2 yaralı

HALFETİ (Şanlıurfa), (DHA) – ŞANLIURFA’nın Halfeti ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen otomobildeki Suriye uyruklu 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Konak Mahalles\'inde meydana geldi. Aydın Gökalp yönetimindeki 27 RN 082 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada otomobilde bulunan sürücü Gökalp, Ömer Can ve Suriyeli Ali Ahmet yaralanarak, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Halfeti Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Acil serviste müdahale edilen yaralılardan Suriyeli 25 yaşındaki Ali Ahmet, hayatını kaybetti. Diğer 2 yaralının ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.