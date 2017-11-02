T24 LogoT24 Logo
Gündem

Halfeti’de otomobil devrildi: 1 ölü,  2 yaralı

HALFETİ (Şanlıurfa), (DHA) – ŞANLIURFA’nın Halfeti ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen otomobildeki Suriye uyruklu 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı

02 Kasım 2017 01:34

HALFETİ (Şanlıurfa), (DHA) – ŞANLIURFA’nın Halfeti ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen otomobildeki Suriye uyruklu 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Konak Mahalles\'inde meydana geldi. Aydın Gökalp yönetimindeki 27 RN 082 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada otomobilde bulunan sürücü Gökalp, Ömer Can ve Suriyeli Ali Ahmet yaralanarak, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Halfeti Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Acil serviste müdahale edilen yaralılardan Suriyeli 25 yaşındaki Ali Ahmet, hayatını kaybetti. Diğer 2 yaralının ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HALFETİDHAHalfetiSuriyeKazaKonak MahallesAydın GökalpRNKazadaGökalpCanSuriyeli Ali AhmetHalfeti Devlet HastanesiAcilSuriyeliAli AhmetDiğerKazayla

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AFAD Elazığ depremi için nakdi yardım kampanyası başlattı...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24