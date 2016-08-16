Halep'te sivil ölümleri

Suriye'nin Halep kentinde muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde düzenlenen hava saldırılarında en az 19 sivilin öldüğü bildirildi. Suriye devlet medyası ise Halep'te beş sivilin isyancılar tarafından öldürüldüğünü belirtti.

Muhaliflerin oluşturduğu Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, hayatını kaybedenlerden üçünün çocuk olduğunu, çok sayıda kişinin de yaralandığını duyurdu.

Yaralıların bazılarının durumlarının ağır olduğu belirtildi.

Hava saldırılarını Rusya'nın mı, Suriye ordusunun mu düzenlediği ise henüz bilinmiyor.

Rusya Savunma Bakanlığı bu sabah ilk kez İran'daki Rus savaş uçaklarının Suriye'de hava saldırıları düzenlediğini ve "çok sayıda" isyancının öldürüldüğünü açıklamıştı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Rusya'nın Halep'in güneyinde muhaliflere ait bir konvoya düzenlediği hava saldırısında da 12 isyancının öldüğünü açıkladı.

Muhaliflerin, saldırının düzenlendiği yerde bazı bölgeleri ele geçirdiği biliniyor.

Suriye resmi haber ajansı SANA ise Halep'in Selahaddin mahallesinde beş sivilin öldürüldüğünü belirtti.

SANA'nın haberinde "Siviller teröristlerin roket saldırıları nedeniyle öldürüldü" ifadesine yer verildi.

SANA, İdlib Vilayeti'ndeki Fua kasabasında da Fetih Ordusu'nun roket saldırısı sonucu bir sivilin öldüğünü bildirdi.

2012'nin ortalarından bu yana, Suriye'nin en büyük kenti Halep'in doğusu muhaliflerin, batısı da hükümetin kontrolünde.

Kentin doğusu Şubat ayından bu yana hükümet güçlerinin fiili kuşatması altında.

Birleşmiş Milletler'in tahminlerine göre Halep'te yaklaşık 300 bin kişi, gıda ve ilaç sıkıntısı yüzünden insani krizle yüz yüze.

Öte yandan, Türkiye ile Suriye arasındaki Atme Sınır Kapısı yakınlarında Pazar günü düzenlenen ve 30'dan fazla muhalifin öldüğü intihar saldırısını IŞİD üstlendi.

IŞİD, intihar saldırısında, örgütle savaşmaya hazır kişilerin öldürüldüğünü açıkladı.

Saldırıda, İdlib'in kuzeydoğusundaki Atme kasabasında bulunan mülteci kampının girişindeki bir otobüs hedef alınmıştı.

Yerel kaynaklar otobüsün, Batı'nın desteklediği silahlı muhalifleri taşıdığını bildirmişti.