Halep’te belirsizlik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Twitter üzerinden Halep’e ilişkin mesajlar verdi. Erdoğan, mesajında tüm tarafları “ateşkese riayet etmeye ve tahliye sürecine destek vermeye” çağırdı.

Türkçe, Arapça ve İngilizce olarak yayınlanan mesajlarda Erdoğan “Türkiye’nin yoğun çabalarıyla Halep'te varılan ateşkesin ve tahliyelerin devamı, Halep’teki masumlar için belki de son umuttur” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Türkiye’nin Haleplileri yalnız bırakmayacağı mesajını verdi.

Çavuşoğlu Steinmeier ile görüştü

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, cuma günü düzenlediği basın toplantısında Türkiye’nin Haleplileri yalnız bırakmayacağı mesajını vermişti. Bu konuda hazırlık yapan Türkiye, Halep’ten kaçanlar için 80 bin kişinin barınabileceği bir çadır kent kurulacağını duyurmuştu.

Türkiye kaçan Haleplilere yardım konusunda en büyük desteği Almanya’dan bekliyor. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun Alman mevkîdaşı Frank-Walter Steinmeier ile cum günü yaptığı telefon görüşmesinde Halep’teki gelişmelerin ele alındığı bildirildi. Dışişleri Bakanlığı tarafından yazılı açıklamada, Çavuşoğlu’nun görüşmede Halep’ten sivillerin tahliye edilmesi için ve insani yardım sağlanması için Türkiye’nin yoğun çaba sarf ettiğini dile getirdiği belirtildi. Açıklamada, her iki bakanın da Halep'teki gelişmelerden kaygı duyduğunu ifade ettiği kaydedildi.

Ayrıca görüşmede, Halep’ten tahliye edilen kişilere yönelik Almanya’nın yapabileceği yardımların da gündeme geldiği belirtildi. Açıklamada, “her iki bakan konuyla ilgili olarak Türk ve Alman uzmanların ve yardım kuruluşlarının doğrudan temas halinde olmaları hususunda mutabık kalmıştır” ifadesi kullanıldı.

Tahliye durduruldu

Halep’in tahliyesine Perşembe günü başlanmıştı. Ancak kentte savaşan tarafların karşılıklı suçlamaları nedeniyle Cuma günü tahliyeye devam edilemedi. İsyancılar, iktidarı elinde bulunduran Beşar Esad’a bağlı birliklerde savaşan Şii milisleri konvoylara ateş açmakla suçladı. Kentte bu nedenle yeniden barikatların kurulduğu ve sivilleri taşıyan bir otobüsün geri dönmek zorunda kaldığı bildirildi. İsyancılar, hükümete bağlı birliklerde savaşan milislerin sivillerin tahliyesini engellediğini ve caddelere ağır silahlar yerleştirdiğini öne sürdü. Hükümet yetkilileri ise isyancıları kentten rehine ve silahlarıyla birlikte ayrılmakla suçlayarak, tahliyelerin durdurulduğunu bildirdi. Ancak isyancılar bu suçlamaları reddetti.

“Halep cehennemle eşanlamlı oldu”

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Ban Ki Moon Halep’ten sivillerin tahliyesine derhal yeniden başlanması çağrısında bulundu. Görevi yıl sonunda bırakacak olan Ban Ki Moon New York’ta cuma günü düzenlediği son basın toplantısında, BM’nin tahliye sürecini yeniden başlatmak için bütün kaynaklarını kullandığını ve çalışanlarını harekete geçirdiğini belirtti. Ban Ki Moon, tarafların da tahliye sürecini başlatmak için gereken bütün önlemleri almasını istedi. Ban Ki Moon Halep’in cehennem ile eşanlamlı hale geldiğini söyledi.

BM verilerine göre Halep’te hâlâ 50 bin kadar sivilin bulunduğu tahmin ediliyor. Kaç kişinin tahliye edildiğine ilişkin çelişkili rakamlar bulunuyor. İsyancı gruplar, 6 bin kişinin kenti terk ettiğini öne sürüyor. Muhalif gruplara yakınlığı ile bilinen İnsan Hakları Gözlemevi ise en az 8 bin kişinin kentten tahliye edildiğini açıkladı. Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ise Halep’ten 7 bin 500 kişinin kurtarıldığını söyledi.

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