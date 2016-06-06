Halep'te 40 sivil öldü



Suriye'de Halep vilayetinde devam eden şiddetli çatışmalarda en az 40 sivilin yaşamını yitirdiği bildirildi. Londra merkezli İnsan Hakları Gözlemevi, 32 kişinin rejim hava kuvvetlerinin isyancılara karşı saldırılarında, sekiz kişinin de rejim birliklerine yönelik karşı saldırılarda öldüğünü bildirdi.

Batı ve doğu olmak üzere hükümet ve isyancıların kontrolündeki iki bölgeye ayrılan kentte nisan ayı sonundan bu yana 500'ü aşkın sivil yaşamını yitirdi.

Diğer yandan ABD destekli Kürt ve Arap birliklerin IŞİD'e karşı Halep vilayetindeki ilerleyişi sürüyor. Kürt YPG birlikleri ile Arap milislerden oluşan Suriye Demokratik Güçleri'nin, Suriye'nin kuzeyinde IŞİD'in elindeki Minbic'in yaklaşık 5 kilometre içine girdikleri bildirildi. Türkiye sınırıyla IŞİD'in başkenti olarak kabul edilen Rakka arasında bulunan Minbic, IŞİD'in sevkiyat yollarının kesilmesi açısından stratejik önem taşıyor.

Yeni meclis toplanıyor

Öte yandan Devlet Başkanı Beşar Esad'ın kontrolündeki bölgelerde nisan ayında yapılan seçimlerin ardından yeni meclis bugün ilk kez toplanıyor. Rejime yakın milletvekillerinden oluşan meclisin açılışına Beşar Esad'ın da katılarak konuşma yapması bekleniyor.

Batılı ülkelerin demokratik ve meşru olmamakla eleştirdiği seçimlerde, beklenildiği üzere Esad'ın Baas partisi büyük çoğunluğu ele geçirmiş, en az 165 Baas partili aday ile Baas'a yakın 17 aday milletvekili seçilmişti.

Suriye resmi haber ajansı SANA, seçimlerde 8 milyon 800 bin seçmenden yaklaşık yüzde 58'inin oy kullandığını bildirmişti.