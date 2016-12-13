Halep trajedisinin son perdesi

Halep'teki muhaliflerin boşalttıkları bölgelerin Suriye ordusu tarafından kontrol altına alındığı bildiriliyor. Direnişin tamamen kırılmak üzere olduğu Halep'in alınması Rusya, İran ve Şii milisi tarafından desteklenen Suriye hükümet kuvvetlerinin savaştaki en önemli ‘başarısı' sayılacağı ve muhaliflerin büyük yerleşim merkezlerindeki varlığının tamamen sona ermiş olacağı belirtiliyor.

Muhalif gruplar Halep'in batısında kalan kırsal alanla İdlib'te direnmeye çalışıyor. Suriye askeri sözcülüğü muhaliflerin panik halinde kaçtıklarını duyururken diğer kaynaklar muhaliflerin yeniden mevzilenmeye başladığını bildirdi.

Siviller iki ateş arasında

Çarpışmaların son saatlerinde binlerce sivilin şehri terk etmeye çalıştığını haber veren Uluslararası Kızılhaç Komitesi taraflara sivillere zarar verilmemesi çağrısında bulundu.

Kızılhaç örgütünün bildirisinde çarpışmaların şiddetlendiği bölgelerde kaosun hüküm sürdüğü ve çarpışmalara katılmayan binlerce sivilin sığınacak yer bulmakta zorlandığı belirtildi. Suriye birliklerinin eline geçen semtlerde sivillerin kıyıma uğratıldığına dair doğrulanmayan haberlere Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki Moon sert tepki gösterdi.

Muhaliflerin güvenli bir şekilde Halep'ten tahliyesi için mutabakat sağlandığına dair haberler ise doğrulanmadı.

Londra'daki Suriye İnsan Hakları Gözlem Merkezi ise Halep savaşının sonuna gelindiğini ve kentin tamamen Suriye birliklerinin eline geçmesinin an meselesi olduğunu duyurdu. Gözlem Merkezi, muhaliflerin sığındıkları semtlere bomba yağdığını ve çarpışmalardan kaçan sivillerin sayısının 130 bini aştığını kaydetti.

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DW, reuters, afp/ AG, BS