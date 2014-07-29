T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Hâlâ bulunamayan yolcular var

Ukrayna’da devam eden çatışmalar nedeniyle, uzmanlar Malezya uçağının düşürüldüğü alana giremiyor. Doğu kentlerindeki çatışmalarda aralarında çocukların da olduğu çok sayıda kişi öldü.

29 Temmuz 2014 20:05


Ukrayna'nın doğu kentlerinde Rus ayrılıkçılarla, hükümet birlikleri arasındaki çatışmalar devam ediyor. Pazartesi günü çıkan çatışmalarda çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği gelen haberler arasında yer alıyor.

Ukrayna, Horlivka kentinde aralarında beş çocuğun bulunduğu 14 kişi ve Luhansk kentinde ise beş kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Doğu kentlerindeki çatışmalar nedeniyle, düşürülen Malezya uçağının enkazının olduğu bölgeye erişim bulunmuyor. Olay yerinde inceleme yapmak üzere görevlendirilen uzman ekip, salı günü de olay yerine giremedi.

Hollanda ve Avustralyalı uzmanlardan oluşan ekibe, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) gözlemcileri de eşlik ediyor. Ekibin, uçakta hayatını kaybeden ve hala bulunamayan yolcuları arama çalışmalarına katılmaları gerekiyor.

Hollanda Başbakanı'ndan çağrı

Düşürülen Malezya Havayolları'na ait MH17 sefer sayılı uçakta en fazla yolcusu bulunan Hollanda'nın Başbakanı Mark Rutte, olay yerinde derhal ateşkes sağlanmasını talep etti. Rutte, Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko'nun, olay yerinde incelemelerin tamamlanması ve cesetlerin bulunabilmesi için çatışmaları sonlandırılmasını talep etti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

UkraynaMalezyaRusHorlivkaLuhanskAvustralyalıAvrupa GüvenlikTeşkilatıBaşbakanıMalezya HavayollarıMH17Hollanda Başbakanı Mark RutteUkrayna Cumhurbaşkanı Petro PoroşenkoDeutsche Welle Türkçe DW/dpa/RTRD GA/BÖ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Bekir Ağırdır: İktidarın milliyetçi ve dini söylemi artık toplumda karşılığını...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD'den BM'ye mektup: İran ile ön koşulsuz masaya oturmaya hazırız...

Karton bilgisayarlı bilişim dersi haberleştirilmişti; il milli eğitim müdürlüğünden okul...

İBB Başkanı İmamoğlu ve Alçı arasındaki Kanal İstanbul diyaloğu sosyal...

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24