Hâlâ bulunamayan yolcular var



Ukrayna'nın doğu kentlerinde Rus ayrılıkçılarla, hükümet birlikleri arasındaki çatışmalar devam ediyor. Pazartesi günü çıkan çatışmalarda çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği gelen haberler arasında yer alıyor.

Ukrayna, Horlivka kentinde aralarında beş çocuğun bulunduğu 14 kişi ve Luhansk kentinde ise beş kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Doğu kentlerindeki çatışmalar nedeniyle, düşürülen Malezya uçağının enkazının olduğu bölgeye erişim bulunmuyor. Olay yerinde inceleme yapmak üzere görevlendirilen uzman ekip, salı günü de olay yerine giremedi.

Hollanda ve Avustralyalı uzmanlardan oluşan ekibe, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) gözlemcileri de eşlik ediyor. Ekibin, uçakta hayatını kaybeden ve hala bulunamayan yolcuları arama çalışmalarına katılmaları gerekiyor.

Hollanda Başbakanı'ndan çağrı

Düşürülen Malezya Havayolları'na ait MH17 sefer sayılı uçakta en fazla yolcusu bulunan Hollanda'nın Başbakanı Mark Rutte, olay yerinde derhal ateşkes sağlanmasını talep etti. Rutte, Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko'nun, olay yerinde incelemelerin tamamlanması ve cesetlerin bulunabilmesi için çatışmaları sonlandırılmasını talep etti.