Hakkı Devrim son yolculuğuna uğurlandı

87 yaşında hayatını kaybeden Türk basın tarihinin önemli isimlerinden gazeteci ve yayımcı Hakkı Devrim, bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Türkiye'de birden çok neslin hatıralarında yeri olan Meydan Larousse ansiklopedisini hazırlayan, gazetecilerin Türkçe hatalarını gazete köşesinin 'Dil yâresi' bölümünde düzelten Hakkı Devrim, Levent Afet Yolal Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Kilyos'taki aile kabristanında toprağa verildi.

Cenazeye kimler katıldı?

Törende taziyeleri Devrim'in çocukları Serdar Devrim ve Zeynep Çağlıyor ile torunları Brigitte Devrim ve Can Devrim kabul etti. Cenazeye Doğan TV Holding Yönetim Kurulu Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ, Hürriyet Gazetecilik Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı, CHP İstanbul Milletvekilleri Gürsel Tekin ve Enis Berberoğlu, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen, eski CHP Genel Sekreteri ve KONDA Yönetim Kurulu Başkanı Tarhan Erdem, eski YÖK Başkanı Erdoğan Teziç, Hürriyet Gazetesi Yayın Danışmanı Doğan Hızlan, Hürriyet Gazetesi yazarları Ertuğrul Özkök ve Taha Akyol; sanatçılar Ali Poyrazoğlu, Mehmet Aslantuğ ve Okan Bayülgen'in de aralarında bulunduğu iş, sanat, spor ve siyaset camiasından çok sayıda isim katıldı.

"Ağabeyim, hocam ve babamdı"

"Babasının yatağında çocuklarının yanında çok fazla ağrı çekmeden huzur içinde vefat ettiğini ve buna şükrettiklerini" söyleyen oğlu Serdar Devrim, “Sizin ağabeyinizdi, benim de hem ağabeyim hem hocam hem babamdı. Bu acılı günümde yanımda olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum” dedi.

“Anneme kavuştu”

Babası Hakkı Devrim’i olağanüstü bir baba olarak tanımlayan Zeynep Çağlıyor da, “Bizim hep çok ürktüğümüz, kendimizi beğendirmek istediğimiz hem de sonsuza kadar güvendiğimiz, sırtımızı dayadığımız çok özel bir babaydı. Anneme kavuştu. 8 senedir anneme kavuşma derdindeydi. Şimdi kavuştular” diye konuştu.

"Meydan Larousse’un yeniden gözden geçirilmesinde bizlere yardımcı olmuştu"

Hakkı Devrim’in yakınlarına başsağlığı dileyen Arzuhan Doğan Yalçındağ ise, “Hakkı Bey çok kıymetli bir büyüğümüzdü. Hem Türkiye için hem de bütün sektör için. Türkçe'yi çok iyi kullanırdı. Siz de televizyonlardan biliyorsunuz. Çok zekiydi, çok nüktedandı. Çok bilgiliydi” dedi. Hakkı Devrim’i, Milliyet gazetesi ansiklopedi promosyonu çalışmasında yakından tanıma imkânı bulduğunu söyleyen Yalçındağ, “O zaman Meydan Larousse’un yeniden gözden geçirilmesinde bizlere yardımcı olmuştu. Çok kıymetli bir değer kaybettik. Nur içinde yatsın” diye konuştu.

"Onu ancak Hakkı Devrim yapabilirdi"

Hakkı Devrim’in sadece bir gazeteci olmadığını, başka birçok yönü olduğunu söyleyen Hürriyet Gazetesi Yayın Danışmanı Doğan Hızlan da, “Meydan Larousse ansiklopedisi Türkiye’de kaliteli ansiklopedinin başlangıç çizgisidir. O kadar titiz hazırlanmış bir ansiklopedidir ki onu da ancak Hakkı Devrim yapabilirdi” dedi.

YÖK Eski Başkanı Erdoğan Teziç de Devrim için “Bütün değerleri üzerinde taşımış bir basın mensubuydu” diye konuştu.

"Yavaş yavaş anlıyorum ki bunlar

benim eski mesleğimde önemli meziyetmiş"

Hakkı Devrim’in sadece dil konusundaki hassasiyeti ile değil, ahlaki duruşu, siyasi duruşu, en tartışmalı konulara net yaklaşımıyla hatırlanacağını söyleyen CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ise, ”Yavaş yavaş anlıyorum ki bunlar benim eski mesleğimde önemli meziyetmiş “dedi. CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin de Hakkı Devrim için “Her alanda kibarlığıyla, sevimli kişiliğiyle hepimizin gönlüne taht kurmuş bir şahsiyetti. Mesleki olarak herşeyin kirlendiği, gazeteciliğin de kirlendiği bir dönemde, kirlenmeden mesleğini bitiren önemli isimlerden biriydi” diye konuştu.

"Hazinenin başındaydı"

“Bana sordukları zaman ‘nerelisin’ diye. Ben de cevap verir ve derim ki, ‘ben Türkçeliyim. Türkçe’nin içinde doğdum. Düşünce yapım, dünyaya bakışım, insanlarla kendimle olan ilişkim Türk dili vasıtasıyla gelişti” diyen ünlü sanatçı Ali Poyrazoğlu, “En önemli hazinemin Türk dili olduğunu düşünürüm, ama hazinenin başındaki insanlar da önemlidir. Hakkı Devrim onlardan birisiydi” diye konuştu.



Okan Bayülgen de cenazedeydi

Hakkı Devrim’le yakın dönemde uzun süreyle TV programı yapan Okan Bayülgen de cenazeye katıldı. Üzgün olduğu görülen Bayülgen gazetecilere görüntü vermek istemedi. Arkadaşlarının arasında caminin arkasında bekledi.

Kilyos'ta defnedildi

Hakkı Devrim için öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Devrim, Kilyos’taki aile kabristanında toprağa verildi.

87 yaşında Lülüş'üne gitti...

2011'de Doğan Grubu'yla yolları ayrılana kadar Radikal gazetesindeki Cihannüma adlı köşesinde yazan Hakkı Devrim, 'Lülüş' diyerek seslendiği eşi Gülseren Devrim'i 2008'de kaybettikten sonra şunları söylemişti:

"Öyle bir hesapladım, benim sevdiğim insanlardan oluşan küçük bir kabristanım var. Hepsini tek tek yazdım, çok canımı yakan ölümler olmuş. Tam 45 kişi. Lülüş, 46’ncıydı. Yırttım attım listeyi..."

Hakkı Devrim kimdir?

Hakkı Devrim 1929 yılında doğdu. Behçet Necatigil ve Faruk Nafiz Çamlıbel gibi şairlerin de aralarında bulunduğu hocalardan aldığı Kabataş Erkek Lisesi’ndeki eğitimini, İstanbul Hukuk Fakültesi’nde devam ettirdi. 1950-1954 yılları arasında, öğrenciliği sürürken İstanbul Radyosu söz ve temsil yayınlarında reji asistanı olarak çalıştı.

Gazeteciliğe, 1952 yılında Son Saat'te röportaj yazarı olarak başladı. Daha sonraları Tercüman, Havadis, Yeni Sabah, Ege Ekspres ve Tasvir gazetelerinde çeşitli görevlerde bulundu. Yeni Sabah'ta genel yayın yönetmenliği yaptı; Sabiha Deren mahlasıyla "Fısıltı" adlı köşesinin yazarlığını yaptı.

1965'te Meydan Dergisi'nin kurucuları arasında yer aldı. Meydan Larousse ansiklopedisinin genel yayın müdürlüğünü yaptı. 1973 yılında, arkadaşlarıyla birlikte Kaynak Kitaplar Yayınevi'ni kurdu.

1980’de tavuk çiftliği işine girerek gazeteciliğe ara veren Devrim, sürdüremediği bu girişimin ardından gazeteciliğe Aydın Doğan’ın Ercüment Karacan’dan satın aldığı Milliyet ile döndü.

21 sene Doğan Yayın Grubu çatısı altında çalışan Devrim, Milliyet, Posta ve son olarak Radikal’deki köşesi ile birlikte Doğan Grubu Yayın Konseyi, Aydın Doğan Vakfı Mütevelli Heyeti ve Doğan Kitapçılık’ın Yayın Kurulu üyeliklerinde bulundu.

CNN Türk’te “Hakkıyla sohbet”, “Günbegün” ve NTV’de Mirgün Cabas ile “Günlerin Getirdiği” programını sundu. Devrim ile geç tanışan pek çok kişi, onu Okan Bayülgen’in sunduğu Medya Kralı programındaki daimi konuk olarak tanıdı.