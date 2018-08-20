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Hakkari'de PKK'ya darbe

Behçet DALMAZ/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ’nin Yüksekova içesine bağlı  İkiyaka dağlarında, 3’üncü Piyade Tümen ile Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda, tespit edilen terör örgütü PKK’ya ait mağarada silah, mühimmat,

20 Ağustos 2018 02:24

Behçet DALMAZ/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ’nin Yüksekova içesine bağlı  İkiyaka dağlarında, 3’üncü Piyade Tümen ile Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda, tespit edilen terör örgütü PKK’ya ait mağarada silah, mühimmat, el bombaları ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Yüksekova ilçesine bağlı 3 bin 200 ve 3 bin 500 rakımlı İkiyaka dağlarında operasyonlarını sürdüren 3’üncü Piyade Tümen ile Dağ ve Komanto Tugay Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK’ya ait mağara tespit etti. Mağrada yapılan aramalarda, 6 büyük  tüp, 1 hilti, 8 el bombası, 250 bixi mühimmatı, 1 havan mühimmatı,1 zagros alev gizleyen,1 monitör, 4 legilatör, 4 gazlı ocak, çok sayıda jelikan, 4,5 KW jeneratör, 5 çuval bulgur, 7 çuval kırmızı mercimek,10 çuval makarna,3 büyük akü,10 çift eski tip hedik, 18 litre 10 tane sıvı yağ, elektrikli ocak,temizlik malzemesi, 1 uydu alıcısı,mutfak malzemesi, anahtar takımı, 200 metre kablo, sağlık-yaşam malzemesi, günlük defterler,kitaplar, 1 uyku tulumu, batanniye ve  5 pil bloğu ele geçiridi. Yaşam malzemeleri imha edilirken, bölgedeki operasyonlare devam ettiği belirtildi.

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