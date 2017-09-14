Hakkari'de PKK'nın kış üstlenmesine darbe

HAKKARİ, (DHA)- HAKKARI\'de, jandarma ekipleri tarafından sürdürülen arazi arama- tarama faaliyetleri sırasında tespit edilen bir mağarada terör örgütü PKK\'nın kış üstlenmesine büyük darbe vuruldu. Mağrada PKK\'ya ait çok sayıda patlayıcı madde ve yapımında kullanılan malzemeler, sigara ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Hakkari Valiliği, jandarma ekipleri tarafından Oğul Köyü kırsal kesiminde sürdürülen arama-tarama faaliyetleri sırasında tespit edilen PKK\'ya ait bir mağarada ele geçirilen patlayıcı ve yaşam malzemeleri ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, şöyle denildi:

\"İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında;14 Eylül 2017 günü İlimiz Merkez Oğul Köyü’nün 6 kilometre kuzeydoğusunda bulunan Fak Tepe’de güvenlik güçlerimizce yürütülen arama tarama faaliyeti neticesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının kış üslenmesi için hazırladığı 1 mağara tespit edilmiş olup;7 adet El Yapımı Patlayıcı Madde (EYP) düzeneği,18 adet el bombası, 2 adet uçaksavar (Doçka) namlusu,1 adet jeneratör,1 adet hilti,1 adet su tankı,3 adet akü, 500 litre benzin,150 llitre mazot, 9 adet büyük tüp, 2 adet küçük tüp, 2 adet tüplü ocak, 3 ısıtıcı, 20 çift ayakkabı, 200 karton sigara ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.\"



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