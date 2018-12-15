Hakkari'de kayak sezonu açıldı

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ,(DHA)-HAKKARİ\'de bulunan 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi\'nde kayak sezonu açıldı. Açılışta konuşan Hakkari Valisi İdris Akbıyık, \"Burası, Hakkari\'nin, Van\'ın, İran\'ın, Irak\'ın, bölgenin önemli bir spor merkezi olacak, kayak merkezi olacak\" diye konuştu.

Kent merkezine 12 kilometre uzaklıkta bulunan ve Hakkari Gençlik Hizmetleri ile Spor Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi\'nde, karın yağmasıyla birlikte kayak sezonu açıldı. Kayak Merkezi\'nin açılına Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Vali yardımcıları Mustafa Pala ile Mustafa Duruk, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve İl Jandarma Komutan Vekili Albay Yavuz Öztürk katıldı.

Açılışta konuşan Vali Akbıyık, \"Burası, Hakkari\'nin, Van\'ın, İran\'ın, Irak\'ın, bölgenin önemli bir spor merkezi olacak, kayak merkezi olacak. İnsanlarımız hem spor yapmış olacaklar hem de bu güzel, mistik havayı soluyacaklar. Öğrencilerimiz için, gençlerimiz için güzel bir imkan, güzel bir fırsat. Hakkarililer de bunu en güzel şekilde değerlendiriyorlar\" dedi. Hakkarili gençlerin kayağa ilgisinin fazla olduğuna da belirten Vali Akbıyık, \"Hakkarili gençler ulusal ve uluslararası müsabakalarda aldığı derecelerle kentin kayağa olan ilgisini gösterdi, bizler de Hakkarili Valiliği olarak devlet olarak elimizden gelen desteği, gayreti vereceğiz\" diye konuştu.

Kar kalınlığının yer yer 40 santimetreye ulaştığı kayak merkezine gelen vatandaşlar kayak yapmanın sevincini yaşadı. Kayak merkezine başka kentlerden gelenler de ortamın çok güzel olduğunu ve çok eğlendiklerini söyledi.

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