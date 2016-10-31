Hakkâri'de çatışma; 3 şehit

Hakkâri'nin Çukurca İlçesi Hisar Dağı Dağlıca bölgesinde, dün saat 11:15 sıralarında operasyonda olan güvenlik güçleriyle PKK’lılar arasında çıkan çatışmada 3 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.

Genelkurmay’dan açıklama

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, çatışmada 3 askerin şehit düştüğü belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"31 Ekim 2016 tarihinde saat 11:15 sularında Hakkâri Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı unsurları tarafından Hakkâri/Çukurca, Hisar Dağı bölgesinde icra edilen operasyon esnasında bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Çatışma esnasında 13 terörist (9 terörist ölü, 4 terörist ağır yaralı) etkisiz hale getirilmiştir. Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarıyla desteklenen operasyon şu anda devam etmektedir.

"Şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına ve Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."