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Hakkari'de askeri araç devrildi: 2 şehit, 7 yaralı

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA) - HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesine bağlı Samanlı köyünde, askeri aracın devrilmesi sonucu 2 asker şehit oldu, 5'i ağır 7 asker de yaralandı

28 Ağustos 2018 16:31

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA) - HAKKARİ\'nin Şemdinli ilçesine bağlı Samanlı köyünde, askeri aracın devrilmesi sonucu 2 asker şehit oldu, 5\'i ağır 7 asker de yaralandı. Yaralı askerler, ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi\'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.
Hakkari Valiliği\'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:
\'\'28.08.2018 günü saat 10.30 sıralarında İlimiz Şemdinli İlçesi Samanlı Köyünden Derecik istikametine seyir halinde olan 34. Hudut Tugay Komutanlığına bağlı aracın virajı alamayarak devrilmesi sonucu 2 askeri personel şehit olmuş, 5’i ağır olmak üzere 7 askeri personel ise yaralanmıştır. Yaralı personelin tedavileri sevk edildikleri Yüksekova Devlet Hastanesinde devam etmektedir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.\"

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