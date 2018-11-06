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Hakkari'de 3 polis kazada yaralandı

Mehmet ÖZKAN/ HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde, polisleri taşıyan aracın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3 polis memuru yaralandı

06 Kasım 2018 20:53

Mehmet ÖZKAN/ HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ\'nin Çukurca ilçesinde, polisleri taşıyan aracın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3 polis memuru yaralandı.
Kaza, bugün öğle saatlerinde Erziki mevkiinde meydana geldi. Çukurca\'dan Van\'a polisleri taşıyan araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada 3 polis memuru hafif yaralandı. İsimleri açıklanmayan yaralı polisler, olay yerine çağrılan ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Hakkari Valisi İdris Akbıyık, tedavileri süren yaralı polisleri hastanede ziyaret ederek sağlık durumları hakkında doktorlardan bilgi aldı. Polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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