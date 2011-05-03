-HAKKARİ'DE 1 ASKER ŞEHİT OLDU ÇUKURCA (A.A) - 03.05.2011 - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, terör örgütü PKK üyeleri ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada, 1 asker şehit oldu. Alınan bilgiye göre, Hakkari 20. Jandarma Sınır Tugay Komutanlığında görevli askerler, Çukurca ilçesinin Serbes mevkisinde, Irak sınırından sızmaya çalışan terörist grupla sıcak temas sağladı. Çatışmada, piyade er Rıdvan Adam şehit oldu. Çatışmanın ardında bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı. Van Askeri Hastanesi morguna kaldırılan şehit askerin cenazesi, otopsinin ardından memleketi Konya'ya gönderilecek. -32 KİŞİ SAVCILIĞA SEVK EDİLDİ Öte yandan Diyarbakır, Malatya ve Elazığ'da terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması olduğu iddia edilen KCK'ya yönelik eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 32 kişi savcılığa sevk edildi. Diyarbakır Jandarma Komutanlığı ekiplerince 4 gün önce Diyarbakır, Malatya ve Elazığ merkez ve ilçelerinde terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması olduğu iddia edilen KCK'ya yönelik eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 32 kişinin sorgusu tamamlandı. Yoğun güvenlik önlemleri altında adliye binasına getirilen zanlıların savcılıkta ifadelerinin alınmasına başlandı.