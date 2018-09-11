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Spor

Hakemlere VAR eğitimi verildi

İSTANBUL,(DHA) -  Merkez Hakem Kurulunun 10-11 Eylül 2018 tarihlerinde Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlediği Video Yardımcı Hakem (VAR) eğitimi tamamlandı

11 Eylül 2018 23:36

İSTANBUL,(DHA) - 
Merkez Hakem Kurulunun 10-11 Eylül 2018 tarihlerinde Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri\'nde düzenlediği Video Yardımcı Hakem (VAR) eğitimi tamamlandı.
Merkez Hakem Kurulu üyesi ve VAR Koordinatörü Murat Ilgaz tarafından verilen eğitimde, Süper Lig Hakem kadrosuna yeni katılan Abdulkadir Bitigen, Tugay Kaan Numanoğlu ve Zorbay Küçük , FIFA Kokartlı Yardımcı Hakemler ile Süper Lig Kadrosuna yeni katılan Yardımcı Hakemler yer aldı. İlk gün verilen teorik eğitimin ardından bugün hakemlere, Video Yardımcı Hakemlik (VAR) , FIFA Kokartlı Yardımcı Hakemlere, Video Yardımcı Hakem Asistanlığı (AVAR) konusunda eğitim verildi. Akşam ise çevrimiçi (Online) gerçekleştirilen uygulama maçlarıyla eğitimler tamamlandı. Ayrıca Süper Lig kadrosuna yeni katılan yardımcı hakemler de ilk gün aldıkları teorik eğitimin ardından bugün yapılan çevrimiçi maçlarda yardımcı hakem olarak görev aldılar.

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