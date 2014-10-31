T24 LogoT24 Logo
Spor

Hakeme konser cezası

İngiliz hakem Mark Clattenburg'e verilen ceza İngiltere'de tartışmaya yol açtı

31 Ekim 2014 15:19

İngiltere'nin ünlü hakemi Mark Clattenburg, maç sonrası kendi aracıyla konsere gittiği için ceza aldı. Hakeme bu hafta sonu karşılaşma verilmeyeceği açıklandı.

Geçtiğimiz hafta sonu Crystal Palace-West Bromwich maçını yöneten Clattenburg, karşılaşmanın ardından aracına atlayıp Newcastle'da ünlü pop şarkıcısı Ed Sheeran'ın konserine gitti.

Yolda giderken de maçını yönettiği Crystal Palace Teknik Direktörü Neil Warmock ile telefonda konuştu. Profesyonel Maç Hakemleri Kurulu, yaptığı açıklamada, hakemin maçın ardından güvenlik olmadan stattan ayrılmasının ve yönettiği karşılaşmanın takımının teknik direktörü ile yanlarında 3. bir kişi olmadan konuşmasının kurallara aykırı olduğunu belirtti.

Olayı BBC'ye değerlendiren Manchester City ve Leeds'in eski defans oyuncusu Danny Mills, "Bu karar tamamıyla saçmalık. Hangi çağda yaşıyoruz? Bu devirde bir insan kendi aracıyla stada gelemez mi? Üstelik Warnock onu aramış. Hakem Warnock'un numarasını nereden bilsin." dedi. Mills, hakem direktörü Mike Riley'yi de ağır şekilde eleştirerek, "Hakemleri gülünç duruma düşürdü. Bu kararla hakemlerin saygınlığını yok etti." ifadesini kullandı.

ETİKETLER

hakemİngilterecezakonsermaçverilmeyecektartışmamark clattenburg

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24