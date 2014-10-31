Hakeme konser cezası

İngiltere'nin ünlü hakemi Mark Clattenburg, maç sonrası kendi aracıyla konsere gittiği için ceza aldı. Hakeme bu hafta sonu karşılaşma verilmeyeceği açıklandı.

Geçtiğimiz hafta sonu Crystal Palace-West Bromwich maçını yöneten Clattenburg, karşılaşmanın ardından aracına atlayıp Newcastle'da ünlü pop şarkıcısı Ed Sheeran'ın konserine gitti.

Yolda giderken de maçını yönettiği Crystal Palace Teknik Direktörü Neil Warmock ile telefonda konuştu. Profesyonel Maç Hakemleri Kurulu, yaptığı açıklamada, hakemin maçın ardından güvenlik olmadan stattan ayrılmasının ve yönettiği karşılaşmanın takımının teknik direktörü ile yanlarında 3. bir kişi olmadan konuşmasının kurallara aykırı olduğunu belirtti.

Olayı BBC'ye değerlendiren Manchester City ve Leeds'in eski defans oyuncusu Danny Mills, "Bu karar tamamıyla saçmalık. Hangi çağda yaşıyoruz? Bu devirde bir insan kendi aracıyla stada gelemez mi? Üstelik Warnock onu aramış. Hakem Warnock'un numarasını nereden bilsin." dedi. Mills, hakem direktörü Mike Riley'yi de ağır şekilde eleştirerek, "Hakemleri gülünç duruma düşürdü. Bu kararla hakemlerin saygınlığını yok etti." ifadesini kullandı.