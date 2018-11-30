Hakan'lı Milan'dan muhteşem geri dönüş

Milan - Dudelange: 5-2

İSTANBUL (DHA) - Milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu\'nun formasını giydiği Milan sahasında Dudelange\'yi 5-2 mağlup etti.

UEFA Avrupa Ligi F Grubu 5\'inci hafta müsabakasında Milan sahasında Lüksemburg temsilcisi Dudelange\'yi konuk etti. San Siro\'da oynanan mücadelede Milan rakibini 5-2 mağlup etti. Karşılaşmada gol perdesini 21\'inci dakikada Cutrone açtı. Gonzalo Higuain\'in asistinde topu ağlara gönderen Cutrone ev sahibi ekibi 1-0 öne geçirdi. 39\'uncu dakikada Dominik Stolz skoru 1-1\'e getirdi. İlk yarı bu skorla sona erdi. Mücadelenin 49\'uncu dakikasında Edisson Jordanov konuk ekibi öne geçiren golü kaydetti: 1-2. Bu golden sonra oyuna ağırlığını koyan Milan, 67\'nci dakikada Cruz kendi kalesine, 70\'inci dakikada Hakan Çalhanoğlu, 77\'nci dakikada Schnell kendi kalesine ve 81\'inci dakikada Borini\'nin attığı gollerle rakibini 5-2 mağlup etti.

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, mücadeleye ilk 11\'de başlarken 90 dakika sahada kaldı.