Hakan'lı Milan, Roma'yı devirdi

Milan - Roma: 2 - 1

İSTANBUL,(DHA)

İtalya Serie A\'nın 3\'üncü haftasında Hakan Çalhanoğlu\'nun formasını giydiği Milan sahasında Cengiz Ünder\'in takımı Roma\'yı 2-1 mağlup etti.

Giuseppe Meazza Stadyumu\'nda oynanan mücadelede ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri, 40\'ıncı dakikada Franck Kessie ve 90\'ıncı dakikada Patrick Cutrone atarken, Roma\'nın karşılaşmadaki tek golünü 59\'uncu dakikada Federico Fazio kaydetti.

Ev sahibi Milan\'da Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu karşılaşmaya ilk 11\'de başladı ve 81 dakika oyunda kaldı. Roma\'da ise Cengiz Ünder mücadeleye yedek kulübesinde başladı ve forma şansı bulamadı.

Mücadelede 61\'inci dakikada Higuain ve 70\'inci dakikada N\'Zonzi\'nin attığı goller VAR sistemiyle iptal edildi.

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