Hakan'lı Milan evinde kazandı

Milan - Cagliari: 2-1

İSTANBUL, (DHA)

İtalya Serie A ikinci hafta mücadelesinde Milan, Cagilari\'yi 2-1 mağlup etti.

Maça etkili başlayan Milan, Patrick Cutrone\'nin 10. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

56. dakikada Cagliari\'den Joao Pedro, 1-1\'lik eşitliği sağladı.

70. dakikada Suso, kullandığı serbest vuruşla ağları sarstı va takımını bir kez daha öne geçirdi.

Maçın kalan bölümünde gol sesi çıkmayınca, Milano ikib mücadeleyi 2-1 kazandı. Bu sonuçla, Milan 6 puana yükselirken, Cagliari henüz puan alamadı.

HAKAN İLK 11\'DE BAŞLADI

Milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, mücadeleye ilk 11\'de başladı. 63 dakika forma giyen yıldız isim, 63. dakikada yerini Lucas Biglia\'ya bıraktı.

Öte yandan İtalya Serie A\'da günün diğer maçlarında alınan sonuçlar şu şekilde:

Torino - Sassuolo: 3-0

Chievo - Lazio: 1-2

Crotone - Hellas Verona: 0-0

Fiorentina - Sampdoria: 1-2

Napoli - Atalanta: 3-1

SPAL - Udinese: 3-2