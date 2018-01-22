Hakan'lı Milan, deplasmanda güldü

Cagliari - Milan: 1-2

İSTANBUL, (DHA)

İtalya Ligi 21\'inci hafta maçında Milan deplasmanda Cagliari\'yi 2-1 mağlup etti ve üst üste 2\'nci galibiyetini aldı.

Sant Elia\'da oynanan mücadelede gol perdesini açan isim 8\'inci dakikada Nicolo Barella oldu. Barella, Cagliari\'yi maçın henüz başında 1-0 öne geçirdi. 36\'da sahneye çıkan Kessie, penaltıdan kaydettiği golle skoru 1-1\'e getirdi. 42\'de bir kez daha golle buluşan Kessie, ilk yarının skorunu belirledi: 1-2.

Mücadelenin 80\'inci dakikasında Milan\'dan Ricardo Rodriguez, 88\'inci dakikasında ise Cagliari\'den Nicolo Barella kırmızı kartla oyun dışında kalarak takımlarını 10 kişi bıraktılar. İkinci yarıda gol sesi çıkmazken, Milan sahadan 2-1\'lik galibiyetle ayrıldı.

Milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu karşılaşmaya Milan formasıyla ilk 11\'de başlarken, 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla birlikte Milan puanını 31\'e yükseltirken, Cagliari 20 puanda kaldı.