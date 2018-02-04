Hakan'lı Milan berabere kaldı

Udinese - Milan: 1-1

İSTANBUL, (DHA)

İtalya Serie A 23\'üncü hafta maçında Milan, Udinese ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

Friuli Stadyumu\'nda oynanan maçta perdeyi açan isim Milan\'dan Suso olurken, deplasman ekibi maçın 9\'uncu dakikasında 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. Mücadelenin 76\'ncı dakikasında deplasman ekibinin kalecisi Gianluigi Donnarumma\'nın kendi kalesine attığı gol ile maçta eşitlik sağlandı: 1-1. Kalan bölümde başka gol sesi çıkmazken, iki ekip de sahadan birer puanla ayrıldı.

Mücadelenin 68\'inci dakikasında Milan\'dan Davide Calabria kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu mücadeleye Milan formasıyla ilk 11\'de başlarken, 79\'uncu dakikada yerini Fabio Borini\'ye bıraktı.

Bu sonucun ardından Milan 35, Udinese 33 puana yükseldi.