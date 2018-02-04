T24 LogoT24 Logo
Spor

Hakan'lı Milan berabere kaldı

Udinese - Milan: 1-1 İSTANBUL, (DHA) İtalya Serie A 23'üncü hafta maçında Milan, Udinese ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı

04 Şubat 2018 22:10

Udinese - Milan: 1-1

İSTANBUL, (DHA)

İtalya Serie A 23\'üncü hafta maçında Milan, Udinese ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.
Friuli Stadyumu\'nda oynanan maçta perdeyi açan isim Milan\'dan Suso olurken, deplasman ekibi maçın 9\'uncu dakikasında 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. Mücadelenin 76\'ncı dakikasında deplasman ekibinin kalecisi Gianluigi Donnarumma\'nın kendi kalesine attığı gol ile maçta eşitlik sağlandı: 1-1. Kalan bölümde başka gol sesi çıkmazken, iki ekip de sahadan birer puanla ayrıldı.
Mücadelenin 68\'inci dakikasında Milan\'dan Davide Calabria kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu mücadeleye Milan formasıyla ilk 11\'de başlarken, 79\'uncu dakikada yerini Fabio Borini\'ye bıraktı.
Bu sonucun ardından Milan 35, Udinese 33 puana yükseldi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

UdineseMilanDHA İtalya SerieMilan UdineseFriuli StadyumuMilan SusoMücadeleninGianluigi DonnarummaKalanMilan Davide CalabriaMilliHakanFabio BoriniBu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24