Hakan şov yaptı, Milan kazandı 

İSTANBUL,(DHA)

İtalya Serie A\'nın son hafta mücadelesinde Milan, evinde ağırladığı Fiorentina\'yı 5-1 mağlup etti.

Milan, Serie A\'nın 38\'inci ve son hafta mücadelesinde evinde misafir ettiği Fiorentina\'yı 5-1 yenerek ligi 6\'ncı sırada tamamladı. Milan forması giyen Hakan Çalhanoğlu maça ilk 11\'de başladı ve 23\'üncü dakikada takımının ilk golüne imza attı. Hakan ayrıca, 41\'inci ve 59\'uncu dakikada Patrick Cutrone ve 76\'ncı Giacomo Bonaventura\'nın attığı gollerin de hazırlayıcısı oldu. Milan\'ın diğer golü 49\'uncu dakikada Nikola Kalinic\'ten geldi. Fiorentina\'nın tek golünü ise 20\'nci dakikada Giovanni Simeone kaydetti.

Milan, sezonu 6\'ncı sırada tamamlayarak gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi\'ne katılmaya hak kazandı.