Hakan Gülseven tahliye edildi

Hakkındaki kesinleşmiş para cezası nedeniyle tutuklanan Yurt gazetesinin eski sorumlu yazıişleri müdürü Hakan Gülseven, cezanın ödenmesi üzerine tahliye edildi.

Gülseven, tahliye edilmesinin ardından Twitter’da yaptığı açıklamada, “Merhaba arkadaşlar, bir gece hücre, bir gece 90 kişilik geçici koğuş sonrası, üçüncü gecede tahliye edildim ama bu cezaların bitmiş olduğu anlamına gelmiyor. Konuyla ilgili daha sonra detaylı bilgi vereceğiz. Dayanışma gösteren tüm dostlara selamlar, sevgiler” dedi.

Çarşamba günü gözaltına alınan Gülseven, tutuklanarak Maltepe Cezaevi'ne gönderilmişti. Gülseven'in 3 ayrı davadan verilen 30 bin 500 liralık adli para cezası nedeniyle tutuklanmasının ardından Yurt Gazetesi cezaları ödedi. Cezanın ödenmesinin ardından hakkında tahliye kararı verilen Gülseven, cuma akşamısalıverildi.