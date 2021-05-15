Hakan Çalhanoğlu Juventus yolunda

Seri A ekiplerinden Milan ile sözleşmesini henüz yenilemeyen Hakan Çalhanoğlu'nun Juventus'a transfer olacağı iddia edildi.

Calciomercato.com'un haberine göre Hakan Çalhanoğlu'nun İtalyan devi Juventus'a transfer olmaya çok yakın.

Haberde Juventus'un Hakan'ın istediği yıllık 5 milyon euroluk maaş talebini karşılamaya hazır olduğu belirtildi. 27 yaşındaki futbolcunun kısa süre içerisinde Torino ekibine imza atması bekleniyor.

Hakan Çalhanoğlu, geçtiğimiz günlerde Milan'ın gelecek sezon giyeceği forma tanıtımında yer almıştı.

Sezon sonunda Milan ile sözleşmesi sona erecek olan Hakan Çalhanoğlu bu sezon çıktığı toplam 41 maçta 9 gol 12 asistlik performans sergiledi.