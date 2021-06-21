Hakan Çalhanoğlu, Inter yolunda

Milan ile sözleşmesi sona eren ve adı Galatasaray dahil birçok takımla anılan Hakan Çalhanoğlu, Inter'e imza atmaya çok yaklaştı.

Geçen sezonu Milan'da tamamlayan ancak daha sonra sözleşme yenilemeyen Hakan Çalhanoğlu'nun yeni takımı Inter olmak üzere.

Adı Galatasaray ve birçok Avrupa kulübü ile anılan Hakan Çalhanoğlu, İtalyan gazeteci Di Marzio'nun verdiği habere göre sezonu şampiyon tamamlayan Inter ile prensip anlaşmasına vardı. İmzaların kısa sürede atılması bekleniyor.

Haberde, Inter'in Eriksen'in sağlık sorunları sebebiyle futboldan uzak kalacak olmasından ötürü Hakan Çalhanoğlu'na yöneldiği detayı da verildi.

Hakan Çalhanoğlu, geçtiğimiz sezon Serie A'da oynadığı 33 maçta 4 gol attı ve 10 asist yaptı.