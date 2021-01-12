Hakan Çalhanoğlu Avrupa'da zirvede

İtalya Serie A takımlarından Milan'ın formasını giyen milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, Avrupa'nın beş büyük liginde en fazla "kilit pas" atan oyuncu konumunda.

Milan'da gösterdiği performansla takımının şampiyonluk yürüyüşüne büyük katkıda bulunan Hakan Çalhanoğlu, beş büyük ligdeki tüm oyuncuları geride bıraktı.

Whoscored verilerine göre, bu sezon 59 kilit pas atan Hakan Çalhanoğlu, bu alanda 5 büyük ligin zirvesinde yer aldı. Milli oyuncuyu 55 kilit pas ile Jack Grealish, 52 kilit pas ile de Bruno Fernandes takip etti.

Bu sezon tüm kulvarlarda 6 gol ve 6 asist üreten Hakan Çalhanoğlu, 3.5 yıldır formasını terlettiği Milan'da toplam 64 gole doğrudan katkı sağladı.

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