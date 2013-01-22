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Hakan Aysev boşanıyor!

'Türk Pavarotti' Hakan Aysev: Resmi olarak bu hafta boşanıyorum

22 Ocak 2013 11:14

Ünlü tenör Hakan Aysev, katıldığı \"Aramızda Kalsın\" programda eşinden ayrılacağını söyledi. Aysev, 4 yıl önce evlendiği Esen Öncan ile boşanma kararı aldıklarını belirtti.

Luciano Pavarotti\'ye benzediği için \'Türk Pavarotti\' olarak anılan sanatçı tv8 ekranlarında yayınlanan programda ‘Resmi olarak bu hafta boşanıyorum. Dört sene evli kaldım yapacak bir şey yok, olmadı.\' dedi. 

Bu konuda basın açıklaması yapacağı da ekleyen Aysev  \'Artık en büyük aşkım kızım. Eşimle aynı dili konuşamıyorduk. Evliliğimde bende sıfır hata vardı. Bir daha evlenmem demiyorum. Ben evliliği seven bir adamım. Evliliklerimin bitme sebebi asla ihanet olmadı. Ben tek eşliyim’ şeklinde konuştu.

 

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