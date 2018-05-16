Hakan Atilla'ya 2 yıl 8 ay hapis cezası

New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmekle suçlanan Halkbank'ın eski genel müdür yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'yı 2 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

Savcılık makamının en az 15 yıl 8 ay hapsini ve 50 bin ila 500 bin dolar para cezası verilmesini istediği Atilla için verilen kararı, yargıç Richard Berman açıkladı. Atilla'nın avukatları ise 4 yılın altında bir hapis cezası beklentisindeydi.

Sanık sandalyesindeki tek isimdi

İran asıllı işadamı Rıza Sarraf'ın kendisine yöneltilen İran yaptırımlarını ihlal etme suçlamalarını kabul ederek Aralık 2017'de savcılık makamı lehine tanık olarak ifade vermeye başladığı davada, Atilla sanık sandalyesinde oturan tek isim olarak kalmıştı.

Halkbank'ın ABD'de yargılanan eski genel müdür yardımcısı Atilla, 12 kişilik jüri heyeti tarafından Ocak ayında kendisine yöneltilen 6 ayrı suçlamanın 5'inden suçlu bulunmuştu. Atilla'nın jüri tarafından suçsuz görüldüğü tek başlık, kara para aklama suçlaması olmuştu.

ABD'de yaklaşık 14 aydır tutuklu olan Atilla hakkında hazırlanan iddianamede yöneltilen tüm suçlamalar ise şöyleydi:

"ABD Hazine Bakanlığı'nı dolandırmak için kumpas kurmak, Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası'nı delmek için kumpas kurmak, bankacılık sisteminde sahtekarlık yapmak, bankacılık sisteminde sahtekarlık yapmak için kumpas kurmak, kara para aklamak ve kara para aklamak için kumpas kurmak."

Halkbank'ın eski genel müdürü Süleyman Aslan ve eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan hakkında aynı dava kapsamında yakalama kararı bulunuyor. Ancak haklarında açılmış bir dava henüz yok.

Erdoğan: Hakan Atilla suçsuzdur

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, karar öncesi Bloomberg televizyonuna yaptığı açıklamada Atilla'nın suçsuz olduğunu söylemişti. Erdoğan, "Hakan Atilla suçsuzdur. Hakan Atilla'yı suçlu ilan etmek, Türkiye'yi suçlu ilan etmek anlamına gelir" demişti.

DW/ÖA,CÖ

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