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Hafriyat kamyonu devrildi

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum), (DHA)- ÇORUM'un Osmancık İlçesi'nde Kızılırmak Islah Projesi kapsamında hafriyat taşıyan kamyon devrildi

25 Eylül 2017 16:37

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum), (DHA)- ÇORUM\'un Osmancık İlçesi\'nde Kızılırmak Islah Projesi kapsamında hafriyat taşıyan kamyon devrildi.
Kaza, Osmancık Belediyesi\'nin çöp dökdüğü alanda meydana geldi. Kızılırmak ıslah çalışmalarında hafriyat taşıyan kamyon şoförü Ramazan Demir yönetimindeki 61 K 4097 plakalı aracın üzerindeki çamurları dökmeye çalışırken  manevra yapmak istedi. Ancak araç devrildi. Boyun ve omuzundan yaralanan sürücü Demir, kendi çabaları ile aracın üzerine çıktı. İnemeyen sürücü bir süre yardım bekledi. Ramazan Demir, ihbar üzerine sevk edilen kaza kırım ekibi ve ambulans görevlilerinin merdiven bulmas ardından devrilen araçtan indirilerek ambulansla Osmancık Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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