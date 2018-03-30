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HAFRİYAT KAMYONCULARINDAN İBB ÖNÜNDE "ATS" EYLEMİ

Haber-Kamera: Özgür Deniz KAYA / İstanbul DHA  Hafriyat kamyonu şoförü bir grup, Araç Takip Sistemi (ATS) ile haksız şekilde ceza yazıldığını ileri sürerek İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde eylem yaptı

30 Mart 2018 20:48

Haber-Kamera: Özgür Deniz KAYA / İstanbul DHA 
Hafriyat kamyonu şoförü bir grup, Araç Takip Sistemi (ATS) ile haksız şekilde ceza yazıldığını ileri sürerek İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde eylem yaptı. Grup, talepleri yerine getirilmezse yaklaşık 15 bin hafriyat kamyonuyla İstanbul genelinde eylem yapacaklarını açıkladı.
İBB\'nin Saraçhane\'deki binası önünde toplanan hafriyat kamyonu şoförleri, belediyenin geçtiğimiz günlerde tanıttığı ATS\'nin kendilerine haksız şekilde ceza yazdığını iddia ederek eylem yaptı. Avrupa Yakası Hafriyatçılar Derneği adına konuşan Mücahit Köse, \"Hafriyatçılar olarak bu şehrin, metro şantiyelerinin çamurunu, raylı sistemlerin enkazını çekiyoruz. Mağdur olduğumuz nokta yol güzergâh belgesi. Büyükşehir\'in hafriyatçıları muhatap almaması ve yol güzergâhlarında bize yazmış oldukları yüksek cezalar\" dedi.

\"BUNA İTİRAZ ETMEK İÇİN BURADAYIZ\"
Köse, \"Bu şehrin hafriyatını, enkazını götürüyoruz. Bizim önümüzü kesmek için birtakım uygulamalar, yönetmelikler var. Buna itiraz etmek için buradayız. Bizim tek derdimiz yaşamış olduğumuz 175 bin TL ceza. Biz toprak taş taşıyoruz. İnsanlar daha sağlıklı evlerde oturabilsin diye enkaz taşıyoruz\" diye konuştu.

\"DÜZELMEZSE KONTAK KAPATTIK, ÇALIŞMAYACAĞIZ\"
Köse, \"Ayın 2\'sine kadar çalışma yapmayacağız. Büyükşehir çözüm üretmezse eylemimizi devam ettireceğiz. Kararlar olumsuz yönde çıkarsa yaklaşık 15 bin araç ile İBB önüne gelecek ve eylemimizi devam ettireceğiz\" dedi ve şöyle devam etti:
\"Yeni sistemden tamamen şikayetçiyiz. Resmi Gazete\'de yayınlanmadan cezaları yazıp yazıp gönderiyorlar. Soru sorduğumuzda cevap alamıyoruz. Sesimizi duyurmak için bu eylemlere devam edeceğiz. İBB\'nin Çevre Koruma Müdürlüğü\'ne 33 tane madde götürdük, Pazartesi gününe kadar olumlu ya da olumsuz sonuçlanmasını bekliyoruz. Düzenlenirse biz bu şehrin her türlü işçiliğini, ameleliğini yapacağız. Ama düzelmezse kontak kapattık çalışmayacağız.\"

Görüntü Dökümü: 
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-Hafriyat kamyoncularının açıklaması
-Kamyoncularla röportaj
-Genel ve detay
 

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