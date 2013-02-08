'Hafif' depresyonu ihmal etmeyin!

Uzmanlar hafif depresyonun ihmal edilmemesi gerektiği uyarısında bulundu. Belirtilerinin 'hafif' olduğu düşünülüp geçiştirilen depresyon, 'major' yani ağır depresyona dönüşmesi ihtimalinin buluğu belirtildi.

Alman Psikiyatristler Birliği'nden Dr. Christa Roth-Sackenheim, “Hafif, mütekerrir depresif dönemler geçiren kişiler profesyonel yardım almaktan çekinmemeli. Hafif depresyonun ağır depresyona dönüşmesi ya da kronikleşmesi riski bulunmaktadır” şeklinde konuştu. Uzman, depresyon ne kadar uzun sürmüşse ve yerleşikse, tedavisinin o kadar güç olduğunu kaydetti.

Depresyon tedavisi mümkün olan bir rahatsızlık. Depresyon tedavisinde ilaç tedavisinin yanı sıra psikoterapi de kullanılıyor. Uzman Roth-Sackenheim, “Psikoterapi ile ilaç tedavisi aynı değerde. Her iki tedavi yöntemi de birlikte kullanılabilir, ya da ayrı ayrı uygulanabilir” dedi.

Uzman, özellikle intihar riskinin bulunduğu ağır depresyon hastalarında, ilaç tedavisinin şart olduğunu dile getirdi. Uzun süren mutsuzluk hali, çaresizlik hissi, çevreye karşı ilgi kaybı, düşünsel yetilerde gerileme depresyonun belirtileri arasında sayılıyor. Ancak rahatsızlığın yorgunluk, uykusuzluk, iştah kaybı gibi fiziksel belirtileri olabileceğine de dikkat çekildi. Ayrıca cinsel istekte azalma ve kaygı bozukluklarının da rahatsızlığın erken belirtileri arasında olduğu kaydedildi.

Dr. Christa Roth-Sackenheim, “Hastaların çoğu er ya da geç intihar fikrini aklından geçiriyor. Şayet intiharı gerçekleştirmeyeceklerini bilseler bile bu tür düşüncelere sahipseler, mutlaka bir uzmana danışmalılar” şeklinde konuştu.

(Deutsche Welle Türkçe)