Hadise'ye ikinci dava

"Aşk Kaç Beden Giyer" şarkısının bestecisi Ender Gündüzlü, şarkısını izinsiz reklamda kullandığı iddiasıyla Hadise’ye açtığı bin liralık dava sürerken, 141 bin 885 lira talep ettiği ikinci bir dava açtı.

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; Ender Gündüzlü’nün, İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde açtığı ilk davadaki iddiasına göre; Hadise 2 yıl önce bir markayla 500 bin Euro karşılığında reklam anlaşması imzaladı ve Aşk Kaç Beden Giyer'in site reklamlarında kullanılmasına izin verdi. Ancak bunun için kendisinden, söz yazarı Deniz Erten’den ve yapımcı Bülent Seyhan’dan izin almadı. Gündüzlü’nün avukatı, Hadise’nin yanı sıra sitenin sahibine de tazminat davası açtıklarını belirtti.

Hadise’nin avukatı ise cevap dilekçesinde şu ifadelere yer verdi:

“Ender Gündüzlü, Hadise’ye verdiği muvafakatname ile eserin yayınlanmasına, çoğaltılmasına, dağıtılmasına, internet ve her türlü dijital ortamda yayımlanmasına izin vermiştir. Davanın reddini istiyoruz.”

Dava devam ederken Ender Gündüzlü, ikinci bir dava açtı. Dilekçede önceki davanın görüldüğü mahkemede bilirkişi incelemelerinin yapıldığı anlatılarak “Bilirkişi raporlarında Ender Gündüzlü’nün davalılardan talep edebileceği en az tazminat tutarının 141 bin 885 lira olabileceği netlik kazandığından ikinci davayı açmış bulunmaktayız” denildi.