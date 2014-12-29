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Yaşam
Deutsche Welle

Hackerlara ilgi artıyor

Almanya’nın Hamburg kentinde her yıl düzenlenen Chaos Computer Club zirvesi bu yıl ziyaretçi rekoru kırdı.

29 Aralık 2014 21:29


Hamburg'daki dört günlük zirve yarın tamamlanacak. 2013 yılındaki buluşmaya 9 binden fazla kişi gelmişti. Bu yıl ise salon ve koridorların daha da dolu olduğu görüldü. Sunumlar sırasında Hamburg Kongre Merkezi'nin 3 bin kişilik ana salonunun tamamıyla dolu olduğu görüldü. Yüzlerce çalışma atölyesinde hackerlar bilgilerini paylaştı, eğitimler verildi. Chaos Computer Club (CCC) sözcüsü Falk Garbsch “Birçok kişi yaptığımızı doğru buluyor” diye konuştu.

CCC'nin Amerikan istihbaratı NSA çalışanı Edward Snowden'ın yaptığı ifşaatlar sonrasında 1000 yeni üye kazandığı belirtiliyor. Chaos Computer Club, devletin ve şirketlerin vatandaşların kişisel bilgilerini toplamasına karşı çıkıyor. Yıllık buluşmaya gösterilen ilgi de derneğin bu yöndeki siyasi taleplerinin güç kazanmasını sağlıyor.

Zirveye katılan bilgisayar kullanıcıları, kişisel verilerini korumak amacıyla şifreleme sistemleri kullanıyorlar. Güvenlik uzmanı ve aktivist Jacob Appelbaum, geliştirdikleri yazılımları Amerikan gizli servisi NSA'in bile çözemeyeceğini ifade etti. Appelbaum, elektronik postaları korumak için PGP adlı güvenlik programının ya da chat kayıtlarının şifrelenmesini sağlayan OTR eklentisinin casusların görüşme kayıtlarına ulaşmasına engel olduğunu söyledi. Appelbaum buna karşılık şifreleme protokolü SSL'in ve güvenli veri iletimi için kriptografik ağ protokolü SSH'nin NSA tarafından aşılabileceğini belirtti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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