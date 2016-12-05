T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Hac ve Umre'de TL dönemi

Diyanet İşleri Başkanlığı, bugünden itibaren Hac ve Umre ücretlerini Türk Lirası olarak tahsil edeceğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan TL'nin değer kaybı sonrası halka "Dolarınızı bozdurun" çağrısı yapmıştı.

05 Aralık 2016 18:38

Diyanet İşleri Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Dolarınızı bozdurun" çağrısına Hac ve Umre ücretlerini Türk Lirası olarak tahsil edileceğini bildirerek cevap verdi.

Başkanlığın internet sitesinde yapılan açıklamada, Hac ve Umre ücretlerinin Türk Lirası olarak tahsil edilmesine yönelik çalışmaların tamamlandığı bildirildi.

Açıklamada "Buna göre Başkanlığımız 5 Aralık 2016 tarihinden itibaren Hac ve Umre ücretlerinin Türk lirası üzerinden tahsil edilmesine karar vermiştir" ifadesi yer aldı.

Türk Lirası'nın düşüşü: Toparlanma nasıl mümkün olur?TL'nin 50 gündür önlenemeyen düşüşüErdoğan'dan 'Dolarınızı bozdurun' çağrısı

Türk Lirası, bu yıl ABD Doları karşısında yüzde 20 değer kaybederek 2016'nın en çok değer yitiren para birimleri arasına girmiş durumda.

TL'deki değer kaybının başlıca nedenleri arasında, ABD'de Cumhuriyetçi Donald Trump'ın seçimi kazanması, Türkiye'de olağanüstü hâl uygulamasının devam etmesi ve gelecek yıl başkanlık sistemi önerisini de içeren anayasa değişiklik paketinin referanduma gitme olasılığı gösteriliyor.

Öte yandan, Anadolu Ajansı Tüm Restoranlar Lokantalar ve Tedarikçiler Derneği'nin (TÜRES) üyelerine, turistlerden dolar yerine TL isteyin çağrısı yaptığını aktardı.

Dernek açıklamasına göre TÜRES, Türkiye'nin her yerindeki üyelerine mektup göndererek, turizm bölgelerindeki işletmelerden dolar bozdurma kampanyasına destek istedi.

TÜRES Genel Başkanı Ramazan Bingöl imzasıyla derneğin üyelerine gönderilen mektupta, "Turizm beldelerindeki işletmelerimiz, ödemelerini dolar veya başka bir döviz cinsi ile yapmak isteyen müşterilerimize, durumu izah ederek, Türk Lirası ile ödeme yapmalarını sağlamalıdır. Böylece, müşterimizin elindeki dövizini TL'ye dönüştürmesini sağlamış oluruz." dendi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DiyanetBaşkanlığıHacUmreTürk LirasıCumhurbaşkanı Erdoğan TLBaşkanlığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanBaşkanlığımızAralıkTürkLirasıToparlanmaABD DolarıABD Cumhuriyetçi Donald TrumpTürkiyeAnadolu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24