Hac ve Umre'de TL dönemi

Diyanet İşleri Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Dolarınızı bozdurun" çağrısına Hac ve Umre ücretlerini Türk Lirası olarak tahsil edileceğini bildirerek cevap verdi.

Başkanlığın internet sitesinde yapılan açıklamada, Hac ve Umre ücretlerinin Türk Lirası olarak tahsil edilmesine yönelik çalışmaların tamamlandığı bildirildi.

Açıklamada "Buna göre Başkanlığımız 5 Aralık 2016 tarihinden itibaren Hac ve Umre ücretlerinin Türk lirası üzerinden tahsil edilmesine karar vermiştir" ifadesi yer aldı.

Türk Lirası, bu yıl ABD Doları karşısında yüzde 20 değer kaybederek 2016'nın en çok değer yitiren para birimleri arasına girmiş durumda.

TL'deki değer kaybının başlıca nedenleri arasında, ABD'de Cumhuriyetçi Donald Trump'ın seçimi kazanması, Türkiye'de olağanüstü hâl uygulamasının devam etmesi ve gelecek yıl başkanlık sistemi önerisini de içeren anayasa değişiklik paketinin referanduma gitme olasılığı gösteriliyor.

Öte yandan, Anadolu Ajansı Tüm Restoranlar Lokantalar ve Tedarikçiler Derneği'nin (TÜRES) üyelerine, turistlerden dolar yerine TL isteyin çağrısı yaptığını aktardı.

Dernek açıklamasına göre TÜRES, Türkiye'nin her yerindeki üyelerine mektup göndererek, turizm bölgelerindeki işletmelerden dolar bozdurma kampanyasına destek istedi.

TÜRES Genel Başkanı Ramazan Bingöl imzasıyla derneğin üyelerine gönderilen mektupta, "Turizm beldelerindeki işletmelerimiz, ödemelerini dolar veya başka bir döviz cinsi ile yapmak isteyen müşterilerimize, durumu izah ederek, Türk Lirası ile ödeme yapmalarını sağlamalıdır. Böylece, müşterimizin elindeki dövizini TL'ye dönüştürmesini sağlamış oluruz." dendi.