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DİSK üyesinden haberciye taciz, DİSK'ten tepki

T24 muhabiri Michelle Demishevich, DİSK önünde gerçekleşen bir eylemi takip ettiği sırada DİSK üyesi bir işçi tarafından taciz edildi

16 Temmuz 2015 22:07

T24

Eylem sırasında çekim yapan Michelle Demishevich'i taciz eden kişi objektifimize işte böyle yansıdı.

DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu “Böyle bir şeyi tasvip etmemiz mümkün değildir” dedi.                                                                                                         

 

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (DİSK) bağlı Genel-İş Sendikası'nda hizmetli olarak çalışan Oya Baydak, geçtiğimiz günlerde işten çıkarılmasını protesto etmek amacıyla Şişli'de bulunan DİSK genel merkez binasının önüne çadır kurarak işe geri alınması için oturma eylemi başlattı. Baydak’ın eylemine pek çok işçinin yanı sıra Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi avukatları da destek verdi. Oya Baydak’a destek veren grup ile karşıt grup arasında çıkan arbedede dört kişi yaralanmıştı. 

Olayın olduğu gün DİSK'in önünde yaşananları takip eden T24 muhabiri Michelle Demishevich’in çektiği görüntülere ilginç bir kare yansıdı. Tartışmalar sırasında çekilen videoda, DİSK üyesi bir erkek işçinin söz ve hareketlerle yaptığı taciz de yer alıyor. Görüntülerdeki kırmızı tişört ve şapkalı kişi, önce yerden bir taş alıyor ve Demishevich'in üzerine atarmış gibi yapıyor. Aynı kişi daha sonra  eliyle işaret ederek Demishevich'i kalabalığa hedef gösteriyor ve cinsel organını işaret ederek tacizini sürdürüyor.

Çıkan arbede sırasında darp edilen kişi için arkadaşları ambulans çağırdığı sırada gruplar arasında tartışma devam ediyor, ancak aynı kişi tacizlerini sürdürüyor, sağ eliyle cinsel organını yeniden işaret ediyor ve kırmızı tişörtünü kaldırarak “Gel de biraz bunu çek” sözlerini sarf ediyor. Olayı fark eden diğer işçiler tacizci işçiyi olay yerinden uzaklaştırıyor.

 

Çerkezoğlu: Onaylamamız mümkün değil

 

Bu konuya ilişkin telefonla görüştüğümüz DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu böyle bir şeyi tasvip etmemiz mümkün değildir diyerek yaşanan taciz olayına karşı tepki gösterdi. Çerkezoğlu, “Ben hiç bir DİSK üyesinin bu şekilde davranacağını düşünmem. Eğer böyle bir durum varsa da tabii ki de bu onaylayacağımız bir şey değildir” dedi. Taciz eden kişinin DİSK üyesi olup olmadığını net olarak bilemediklerini belirten Arzu Çerkezoğlu, kim olursa olsun bu durumu onaylamayacaklarını da sözlerine ekledi.

 

 

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