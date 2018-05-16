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Güzellerin tekne turu

ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'nın Kemer ilçesinde bu yıl 12'ncisi düzenlenen Miss Aura International Güzellik Yarışması'na hazırlanan 28 ülkenin güzelleri, tekne turuyla moral depoladı

16 Mayıs 2018 14:43

ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'nın Kemer ilçesinde bu yıl 12\'ncisi düzenlenen Miss Aura International Güzellik Yarışması\'na hazırlanan 28 ülkenin güzelleri, tekne turuyla moral depoladı.
Kemer\'in Beldibi Mahallesi\'nde bulunan bir otelde 21 Mayıs Pazartesi günü yapılacak güzellik yarışmasının 28 finalisti, tekne turunda stres atmaya çalıştı. Kemer Aura Club sahibi Adnan Şeker tarafından bu yıl 12\'ncisi düzenlenen güzellik yarışması öncesindeki tekne turunda, güzeller dans etti. Civardaki yatlar ve günübirlik teknelerle mavi yolculuğa çıkan turistler, eğlenen güzelleri ilgiyle izledi.

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